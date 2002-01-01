Индустрия рекламы

Индустрия рекламыИнформационно-справочный портал
Теория и практика рекламной деятельности
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Информационно-справочный портал по теории и практике рекламной деятельности: справочные и тематические статьи, мнения экспертов, обзор ситуации на рынках рекламных предложений, рекламных услуг и рекламоносителей, российский и международный опыт, информация о методах рекламного продвижения и способах эффективной рекламы, исследования, стандарты, персоны, организации, ресурсы рекламной индустрии. Всё для изучения и развития рекламного дела.
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